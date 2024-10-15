Kayseri'de Arabadan 2 Ton 160 Kilo Tütün Ele Geçirildi
Kayseri'de yapılan operasyon kapsamında arabanın içinde 2 ton 160 kilo tütün yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayseri-Malatya Karayolu Uygulama Noktasında bir aracı durdurdu. Araç şoförü B.Ş. (45) gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda ise 2 ton 160 kilo tütün ele geçirildi.
Kaynak: İHA
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