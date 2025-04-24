Kayseri’de 2 Bin Fidan Toprakla Buluştu

Kayseri Tohumluk Vakıf Başkanı Pınar Ayhan ve yönetim kurulu üyeleri; ilçe merkezinde bulunan Abdi Barajı Mesire Alanı’nda 2 bin adet fidanı Tomarza Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencilerinin katılımı ile toprakla buluşturdu.

Programın sonunda Vakıf Başkanı Pınar Ayhan, "Abdi Barajı kıyılarına 2 bin adet fidanı toprakla buluşturarak ormanlık alanı haline getirdik" dedi.

Vakıf Başkanı Yardımcısı Serra Menekay ise, "Kayseri Tohumluk Vakfı 2 yıl önce kuruldu. Bizler kırsalla kent arasında köprü kurmayı hedefleyen bir vakıfız. Bu güne kadar Yahyalı ilçesinde çok büyük çalışmalar yaptık. Bu gün ise Tomarza ilçesine geldik. Kayseri’nin iyi niyetli güzel inşaları bizlerle beraberler. Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencilerimiz ile bu gün buluştuk. Tıpkı bu öğrencilerimiz gibi bu fidanlarda büyüyecek emeği geçen herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA