Kayseri Develi'de Fotoğraf Yarışması Heyecanı

Kayseri'nin Develi ilçesinde ilk uluslararası fotoğraf yarışması düzenlenecek. Develili Uluslararası Fotoğraf Seçim Hakemi Selçuk Özdil tarafından başlatılan fotoğraf yarışması ’TSP International Awards 2025-IAAP’ da onay sürecine gelindi.

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Kayseri Develi'de Fotoğraf Yarışması Heyecanı

Uluslararası Sanat Fotoğrafçılığı Federasyonu Üyesi (A-FIAP) Selçuk Özdil yarışma ile ilgili bilgi verdi. "Yıllardır tutkuyla bağlı olduğum sokak fotoğrafçılığına gönül veren herkesle bir araya gelmek amacıyla kurduğum Turkey Street Photography (TSP) sayfası, bugün uluslararası bir yarışmaya ev sahipliği yapmaya hazırlanıyoruz" diyen Özdil sözlerine şöyle devam etti:

"Ve belki de en anlamlı yanı şu; Develi’de temelleri atılan TSP, şimdi yine Develi’den dünyaya açılıyor. Bu yarışma, Develi’de düzenlenen ilk uluslararası fotoğraf yarışması olma özelliğini taşıyor. Şu an IAAP (International Association of Art Photographers) onay sürecindeyiz. Onay geldikten sonra yarışma tüm dünyadan katılımcılara açılacak."

Fotoğraf yarışması ile ilgili jüriler belirlenirken, jüri içerisinde Develi’de uzun süre fotoğraf kurs eğitmenliği yapan fotoğraf sanatçısı İbrahim Aslan’ın da yer aldığı belirtildi.

Kaynak: İHA

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