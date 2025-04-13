Kayıt Dışı Cep Telefonu Operasyonunda 3 Kişi Yakalandı

Tekirdağ’da polis ekipleri tarafından bir işyeri ve araçta yapılan aramada 34 adet kayıt dışı cep telefonu ele geçirildi.

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Kayıt Dışı Cep Telefonu Operasyonunda 3 Kişi Yakalandı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Çerkezköy ilçesinde bir işyeri ile bir araca yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen aramalarda toplam 34 adet kayıt dışı cep telefonu ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 3 şüpheli şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca yasal işlem başlatıldığı belirtildi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini kamuoyuna duyurdu.

Kaynak: İHA

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