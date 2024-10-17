Kayıp Kadından Kötü Haber Geldi

Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan ve 2 günden beri kendisinden haber alınamayan 80 yaşındaki Ayşe Demir ölü olarak bulundu.

Kayıp Kadından Kötü Haber Geldi

Edinilen bilgiye göre, Dere Mahallesi'nde yaşayan 80 yaşındaki Ayşe Demir, 15 Ekim Salı günü sabah erken saatlerde evinden ayrıldı. Demir'in uzun süre eve geri dönmemesi üzerine yaşlı kadının sağlık durumundan şüphelenen yakınları kendi imkanları ile bir süre aradı.

Kayıp Kadından Kötü Haber Geldi - Resim : 1

Aramalar sonuç vermeyince 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma komando birlikleri ile AFAD ve AKUT arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Dere Mahallesi ve çevresinde arama çalışması başlattı. Demir yapılan araştırmalar neticesinde öğle saatlerinde dağlık arazide, bir zeytin ağacının altında ölü olarak bulundu.

Demir'in ölüm haberini alan ailesi yakınları yasa boğulurken, yaşlı kadının cansız bedeni olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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