Kayıp Alzheimer Hastası 12 Saat Sonra Bulundu

Tokat’ta kaybolan 82 yaşındaki Alzheimer hastası Muzaffer Erdoğdu, jandarma ekiplerinin yürüttüğü arama çalışmaları sonucu 12 saat sonra sağ salim bulundu.

Kayıp Alzheimer Hastası 12 Saat Sonra Bulundu
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Tokat’ın Kemalpaşa köyünde yaşayan Erdoğdu’nun kaybolduğunu fark eden ailesi, durumu hemen jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Tokat İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, bölgede geniş çaplı bir arama-kurtarma operasyonu başlattı.

Yapılan detaylı arama sonucu Erdoğdu, kaybolduğu noktaya yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta, Kemalpaşa ile Yayladalı köyleri arasındaki arazide sağ olarak bulundu. Ekipler tarafından sağlık kontrolü yapılan yaşlı adamın genel durumunun iyi olduğu belirtildi. Önlem amacıyla Tokat Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Erdoğdu’nun tedbiren gözlem altına alındığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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