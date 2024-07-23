Kayalıklarda Mahsur Kalan Koyunların Yardımına AFAD Yetişti
Bitlis'te kurt saldırısından kaçarak kayalıklarda mahsur kalan koyunların yardımına, AFAD ekipleri yetişti. Koyunlar, mahsur kaldıkları kayalıklardan kurtarıldı.
Bitlis’in Tatvan ilçesinde kurt saldırısından kaçarak kayalıklarda mahsur kalan 3 koyun, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından kurtarıldı.
Tatvan’ın Örenli köyü kırsalında kurtların saldırısına uğrayan koyunların 20'si telef oldu. Kurt saldırısından kaçmayı başaran 3 koyun uçurumda mahsur kalınca hayvanların sahibi 112’yi arayarak yardım istedi. Olay yerine giden AFAD ekipleri, halatla uçuruma indi. Yürütülen titiz çalışma neticesinde koyunlar oldukları yerden sağ salim kurtarıldı.
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