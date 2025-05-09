Kastamonulu Öğrenciler Anıtkabir’i Ziyaret Etti

Kastamonu’da "Hayata Renk Verelim" projesi kapsamında öğrenciler Anıtkabir’i ziyaret etti.

Kastamonulu Öğrenciler Anıtkabir’i Ziyaret Etti

Kastamonu’da yürütülen "Hayata Renk Verelim" projesi kapsamında öğrenciler Anıtkabir’i ziyaret etti. Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Kronospan Orman Ürünleri’nin katkılarıyla sürdürülen proje, çocukların tarihi ve kültürel değerlerle buluşmasına olanak sağlıyor.

Bu çerçevede Reşit Çubukçuoğlu Ortaokulu’ndan seçilen öğrenciler, Ankara’da anlamlı bir gezi programına katıldı. Öğrenciler; Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 1. ve 2. binaları, Anıtkabir, çeşitli müzeler ve Atatürk Orman Çiftliği’ni rehber eşliğinde gezerek detaylı bilgi edindi.

Proje ile öğrencilerin hem tarih bilinci kazanmaları hem de sosyal gelişimlerine katkı sunulması hedefleniyor.

Kaynak: İHA

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