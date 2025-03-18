Kastamonu’da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 2 Yaralı

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu iki kişi yaralandı.

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Kastamonu’da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 2 Yaralı

Kaza, Taşköprü ilçesine bağlı Kornapa köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Taşköprü ilçe merkezine doğru ilerleyen Hüseyin E. (70) yönetimindeki 37 LA 627 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile araçta bulunan Halime E. (68) yaralandı.

Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirirken, kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, ambulansla Taşköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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