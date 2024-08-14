Kastamonu'da Kundaklama Şüphesi: Aynı Firmanın Teknesi ve Otobüsünde Yangın!

Kastamonu'nun Cide ilçesinde aynı firmaya ait otobüs ve teknede yangın çıktı. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, yangın hasara neden oldu. Polis, kundaklama şüphesiyle inceleme başlattı.

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Kastamonu'da Kundaklama Şüphesi: Aynı Firmanın Teknesi ve Otobüsünde Yangın!

Kastamonu'nun Cide ilçesinde, aynı firmaya ait otobüs ve teknede çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Cide Limanı'ndaki bir tekne ile Şehit Jandarma Er Mevlüt Tepe Sokak'ta park halinde bulunan bir otobüste yangın çıktı.

Her iki yangın da itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Polis, aynı firmaya ait araçlarda çıkan yangınlar için kundaklama şüphesiyle inceleme başlattı.

Kaynak: AA

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