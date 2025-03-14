Kastamonu'da Korkutan Anlar! Çayın Debisi Yükseldi, İş Makinesinin Üstünde Mahsur Kaldı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi Bayramgazi köyü mevkiinde endişe verici bir olay meydana geldi. Dere yatağında çalışan özel bir firmaya ait ekskavatör, çayın debisi yükselince suda mahsur kaldı. İş makinesinin operatörü ise aracın üzerine çıkarak kurtarılmayı bekledi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından, iş makinesi operatörü bulunduğu yerden itfaiye aracının merdiveni yardımıyla alındı.

Kurtarılan operatör sağlık kontrolü için Bozkurt Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kaynak: İHA