Kastamonu'da Kar Yağışı! Ilgaz Dağı Beyaza Büründü

Meteoroloji Müdürlüğü, kar yağışı uyarısında bulunmuştu. Kastamonu'da hava sıcaklığının düşmesinin ardından ardından yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle Ilgaz Dağı beyaza büründü.

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Kastamonu'da Kar Yağışı! Ilgaz Dağı Beyaza Büründü

Kastamonu’da zaman zaman kar yağışı etkisini gösteriyor. Özellikle yüksek kesimlerde yağan kar, ormanlık alanları ve yerleşim yerlerini beyaz örtüyle kapladı. Ilgaz Dağı, Yaralıgöz Dağı ve Küre Dağları'nda etkili olan kar yağışı sonrasında kartpostallık görüntüler oluştu. Beyaz örtüyle kaplanan Ilgaz Dağı’nda sis de etkili oluyor. Beyaz örtüyle kaplanan Ilgaz Dağı havadan görüntülendi.

Ankara’dan Kastamonu’ya yük taşıyan tır şoförü Nizamettin Duruk, "Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'ne giriş yaparken mola verdiğini belirterek, "Şu anda muazzam bir hava var. Kar yağışının keyfini çıkartıyoruz. Geçen yıl da bu zamanlarda kar yağışı görmüştük. Her yıl bu mevsime kar yağışının denk gelmesiyle mevsim de güzel oluyor, bereketli oluyor. Cenab-ı Allah bu yılda inşallah bereketini arttırsın. Doğa için, insanlar için, yaban hayatı içi kar lazım. Geçen yıl Nisan ayında da kar yağmıştı, hatta daha fazla yağmıştı. Kar yağışından dolayı çok mutluyum" dedi.

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Kaynak: İHA

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