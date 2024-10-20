Kastamonu’da Kaçak Sigara Operasyonu Yapıldı

Olayla ilgili 1 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, gümrük kaçağı sigara bulundurulduğu belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 280 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA