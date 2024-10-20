Kastamonu’da Kaçak Sigara Operasyonu Yapıldı

Kastamonu’da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 280 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kastamonu’da Kaçak Sigara Operasyonu Yapıldı

Olayla ilgili 1 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, gümrük kaçağı sigara bulundurulduğu belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 280 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

Yaylada Mahsur Kalanlar Kurtarıldı Yaylada Mahsur Kalanlar Kurtarıldı
Solmaya Başlayan Çiçekleri Çılgına Çeviren Kür Tarifi: Bitkiniz Eskisinden de Sağlıklı Olacak Solmaya Başlayan Çiçekleri Çılgına Çeviren Kür Tarifi: Bitkiniz Eskisinden de Sağlıklı Olacak
Limondan 56 Kat Fazla C Vitamini İçeriyor: Türkiye'de Kıymetini Bilen Yok Limondan 56 Kat Fazla C Vitamini İçeriyor: Türkiye'de Kıymetini Bilen Yok
Bursa'da Yahya Sinvar İçin Gıyabi Cenaze Namazı Düzenlendi Bursa'da Yahya Sinvar İçin Gıyabi Cenaze Namazı Düzenlendi