Kastamonu’da İki Zehir Taciri Tutuklandı

Kastamonu’da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 kişiden 2’si tutuklandı.

Kastamonu’da İki Zehir Taciri Tutuklandı

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, Merkez ilçede belirlenen adreslere operasyonlar yapıldı.

F.K. ve R.A. isimli şahısların ikametlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda bir miktar metamfetamin, kannabinoid ve sentetik ecza hapı ele geçirildi.

C.Y., Y.H.D., U.D. ve S.K. isimli şahısların ikametinde yapılan aramada, metamfetamin, suçtan elde edildiği değerlendirilen 42 bin 990 TL ve bin 300 dolar nakit para ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şahıslardan R.A. ve C.Y. tutuklandı. Diğer şahıslar hakkında ise adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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