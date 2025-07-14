Kastamonu’da Fabrikada Yılan Paniği

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde bir fabrikaya giren yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, Kastamonu’nun Tosya ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir fabrikada meydana geldi. Fabrikadaki üreyim alanına giren yılanı gören işçiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

İhbar üzerine fabrikaya sevk edilen Tosya Belediyesi itfaiye ekibi, kontrollü bir şekilde yılanı bulunduğu yerden çıkararak zarar vermeden doğaya saldı.

Kaynak: İHA