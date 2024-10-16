Kastamonu'da Evli Olduğu Kadını Öldüren Polis Adliyeye Sevk Edildi

Kastamonu'da dün evli olduğu kadını byelik tabancası ile vurarak katleden polis memuru adliyeye sevk edildi.

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Kastamonu'da Evli Olduğu Kadını Öldüren Polis Adliyeye Sevk Edildi

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan E.T. sağlık kontrolü için Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Burada işlemleri tamamlanan E.T. daha sonra jandarma ekipleri tarafından Kastamonu Adliyesine getirildi.

Dün Saraçlar Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki evlerinde Kastamonu Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru E.T. ile eşi Burçin Sevgi T. arasında tartışma çıkmış, tartışmanın ardından E.T, beylik tabancasıyla eşini vurmuş, Burçin Sevgi T. olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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