Kastamonu'da 'Beyaz' Esaret: Onlarca Köye Girilemiyor

Kastamonu'da kent merkezi ve ilçelerde etkili olan kar yağışının ardından çevre beyaz örtüyle kaplandı. Kent merkezinden sahil ilçelerine ulaşımın sağlandığı kara yolunda Karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürdü. İl Özel İdaresi ekipleri köylerde, Belediye ekipleri de kent merkezinde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Kar nedeniyle ulaşıma kapanan Ağlı'da 10, Devrekani'de 2, Küre ilçesinde de 10 köy yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA