Kastamonu Valiliği'nden kritik uyarı: İkinci bir emre kadar yasaklandı

Kastamonu Valiliği, orman yangınları riskini önlemek amacıyla 15 Haziran 2024 - 15 Ekim 2024 tarihleri arasında tüm ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığını duyurdu.

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Kastamonu Valiliği'nden kritik uyarı: İkinci bir emre kadar yasaklandı

Kastamonu Valiliği, orman yangınları riskini önlemek amacıyla 15 Haziran - 15 Ekim 2024 tarihleri arasında il genelindeki ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bölgede mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ile orman alanları ve çevresinde artan insan hareketliliğinin bir araya gelmesine bağlı olarak, önümüzdeki günlerde orman yangını riskinin yükseleceği öngörüldüğü belirtildi.

Konuyla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan istişareler neticesinde, son dönemde meydana gelen orman yangınlarının ağırlıklı olarak anız yakma, bağ-bahçe temizliği, çöplerin ateşe verilmesi, tarla çalışmaları, enerji nakil hattı arızaları, piknik ve çoban ateşi, kasıt, ihmal veya dikkatsizlik sebepleri ile olduğu kaydedilen açıklamada, "Yangınlara karşı önlemler kapsamında ormanlık alanlara girişlerin 15 Haziran ile 15 Ekim 2024 tarihleri arasında yasaklanması kararı alınmıştır" ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

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