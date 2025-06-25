Kas Hastası 2 Çocuk İçin Umut Oldular

Eskişehir’de DMD hastası iki çocuğun tedavisine destek olmak için panayır düzenlendi. Panayır, hem umut hem de dayanışma mesajı verdi.

Kas Hastası 2 Çocuk İçin Umut Oldular
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Eskişehir’de, DMD (Duchenne Musküler Distrofi) hastası iki çocuğun tedavi sürecine destek olmak amacıyla anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın öncülüğünde gerçekleştirilen panayıra, Eskişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yetkilileri de katılarak destek verdi.

İzmir ve Muş'ta görev yapan zabıt katibi ve infaz koruma memurlarının çocukları olan Mehmet Oğuz Haskan ve Miraç Ali Kızılgüneş’in tedavi giderlerini karşılamaya yönelik düzenlenen panayır, dualarla açıldı. Etkinlik, hem çocuklara umut oldu hem de dayanışma örneği sergiledi.

Tedavi süreci oldukça maliyetli olan DMD kas hastalığıyla mücadele eden çocuklara yardım amacı taşıyan bu organizasyon, Eskişehirli kurum temsilcilerinin ve vatandaşların duyarlılığıyla anlam kazandı.

Kaynak: İHA

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