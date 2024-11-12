Kars'ta Yoğun Sis... Göz Gözü Görmedi

Kars’ta sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesi 3 metreye kadar düşerken, özellikle sürücüler trafikte zorluk yaşadı.

Kars'ta Yoğun Sis... Göz Gözü Görmedi

Kars’ta sabah saatlerinde etkili olan yoğun siste şehir adeta kayboldu. Görüş mesafesi 3 metreye düşerken, özellikle sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Kent genelinde etkisini sürdüren sis, trafik ekiplerini de erken saatlerde harekete geçirdi. Araçlarıyla kent dışına çıkan sürücüler, trafik ekiplerince dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Kars-Digor-Iğdır karayolunu kullanan bazı sürücüler yoğun sisten dolayı Kars’a geri dönmek zorunda kaldı. Kentte sis etkisini sürdürüyor.

Kaynak: İHA

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