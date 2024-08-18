Kars'ta Su Kavgasında Silahlar Çekildi: Yaralılar Var

Kars'ta iki aile arasında sulama suyu nedeniyle çıkan kavgada silahlar çekildi. Kavgada 4 kişi yaralandı, 2 kişi ise gözaltına alındı.

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Kars'ta Su Kavgasında Silahlar Çekildi: Yaralılar Var

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Taşbilek köyünde sulama suyu nedeniyle iki aile arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada Cezmi, Rufet, Emre ve Erhan Güzel yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Kağızman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Erhan Güzel, Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, köyde güvenlik önlemleri alarak köye giriş ve çıkışları kontrol altına aldı.

Kaynak: AA

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