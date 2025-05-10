Karşıyaka’da Döner Bıçaklı Trafik Kavgası: Sürücü Tutuklandı

İzmir Karşıyaka’da trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsünün üzerine döner bıçağıyla yürüyen otomobil sürücüsü E.M. (22), gözaltına alınarak tutuklandı.

Karşıyaka’da Döner Bıçaklı Trafik Kavgası: Sürücü Tutuklandı

İzmir’in Karşıyaka ilçesi Girne Caddesi’nde, 9 Mayıs 2025 tarihinde saat 21.30 sıralarında yaşanan olayda, 35 CKG 604 plakalı otomobilin sürücüsü E.M. (22), trafikte seyreden bir motosiklet sürücüsüyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.M., aracında kılıf içinde bulunan döner bıçağını çıkararak motosiklet sürücüsünün üzerine yürüdü. Çevredekilerin araya girmesiyle gerginlik sona ererken, motosiklet sürücüsü olay yerinden uzaklaştı.

Olay, çevredeki bir aracın güvenlik kamerası ve bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, E.M.’nin tartışma sonrası döner bıçağını kılıfından çıkararak motosiklet sürücüsüne doğru yürüdüğü net bir şekilde görülüyor.

Karşıyaka Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntülerin ortaya çıkmasının ardından E.M.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 10 Mayıs 2025’te adliyeye sevk edilen E.M., “tehdit” ve “silahla kasten yaralamaya teşebbüs” suçlamalarıyla mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: DHA

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