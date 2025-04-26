Karşıya Geçmek İsteyen Yaya Ağır Yaralandı
Kahramanmaraş'ta yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya motosiklet çarptı. Meydana gelen kazada ağır yaralanan yayanın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Kaza, Onikişubat ilçesi Şekerdere Bulvarı üzerinde yaşandı. F.Z. kontrolündeki 46 AJU 642 plakalı motosiklet sürücüsü seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan M.T. isimli yayaya çarptı. İhbar sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı yaya hastaneye kaldırıldı.
Tedavi altına alınan M.T.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken motosiklet sürücüsü de kazada hafif şekilde yaralandı.
Kaynak: İHA
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