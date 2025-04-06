Karşıdan Karşıya Geçmek İsteyen Kadın Hayatını Kaybetti

Kastamonu'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına otomobil çarptı. Kazan sonrası ağır yaralanan kadın hastanede hayatını kaybetti.

Karşıdan Karşıya Geçmek İsteyen Kadın Hayatını Kaybetti

Kaza, 3 Nisan'da İnönü Mahallesi Yalçın Caddesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, 80 yaşındaki Şükriye Daşgın’a yolun karşısına geçmek isterken sürücüsü ve plakası bilinmeyen otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Daşgın'ın cenazesi Gökçukur köyü Kireç Mahallesi'nde toprağa verildi.

Kaynak: İHA

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