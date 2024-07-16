Karın Ağrısı Şikayetiyle Gitti, 5 Kilogram Kitle Çıkarıldı

Trabzon’da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadın hayatının şokunu yaşadı. Hastanın karnında tespit edilen yaklaşık 5 kilogram ağırlığındaki kitle, ameliyatla alındı.

Karın Ağrısı Şikayetiyle Gitti, 5 Kilogram Kitle Çıkarıldı

Trabzon'da bir kadın, karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti. Yapılan kontrollerde hastanın karnında yaklaşık 5 kilogram ağırlığında kitle tespit edildi. Kitle başarılı bir operasyonla çıkarılırken, uzmanlar uyarıda bulundu.

ÖZELLİKLE KADINLAR DÜZENLİ KONTROLE GİTMELİ

Uzmanlar karın içinde yavaş büyüyen kitlelerin her zaman belirti vermediğini vurguladı. Düzenli kontrollerin önemine değinen uzmanlar, operasyonların başarısında erken teşhisin önemli olduğunun altını çizdi.

Özellikle kadınların şikayetleri olmasa bile kadın hastalıkları yönünden doktor muayenesine başvurmaları gerektiğini belirten Akyüz, belli aralıklarla kontrollerin yapılması gerektiğini aktardı.

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Kaynak: AA

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