Kardiyoloji Doktoru Kalp Krizinden Vefat Etti

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ahmet Şimşek, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Vefat eden doktor için cenaze töreni tören düzenlendi. Törende TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, akademisyenler, idari personel ve doktorun ailesi bulundu.

Kardiyoloji Doktoru Kalp Krizinden Vefat Etti

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Arş. Gör. Dr. Ahmet Şimşek, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Doktor için Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesinde cenaze töreni düzenlendi.

Törene TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, akademisyenler, idari personel ve doktorun ailesi katıldı. Törende konuşan Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Dr. Ahmet Şimşek’in üniversiteye ve tıp camiasına önemli katkılar sunduğunu belirterek, merhum doktora Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diledi.

Dr. Ahmet Şimşek’in naaşı, defnedilmek üzere dualar eşliğinde memleketi Kayseri’ye uğurlandı.

Kaynak: İHA

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