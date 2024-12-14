Kardeşlerin 'Kumanda' Tartışması Kanlı Bitti

Batman'da iki kardeş televizyon izledikleri sırada 'kumanda' yüzünden tartıştı. 19 yaşındaki B.Ö., 16 yaşındaki kardeşi M.E.Ö. tarafından sırtından bıçaklandı. B.Ö. tedaviye alınırken, şikayetçi olmadığı kardeşi ise serbest bırakıldı.

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Kardeşlerin 'Kumanda' Tartışması Kanlı Bitti

Batman'da Bayındır Mahallesi’nde saat 20.00 sıralarında kardeşler arasında çıkan 'kumanda' kavgası kanlı bitti.

SIRTINDAN BIÇAKLADI

İddiaya göre, evde televizyon izleyen B.Ö., kardeşi M.E.Ö. ile kumanda nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.E.Ö., ağabeyi B.Ö.’yü sırtından bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. B.Ö., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

B.Ö.’nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ağabeyinin şikayetçi olmadığı M.E.Ö., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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