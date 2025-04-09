Karaman'da Park Halindeki Araç Yandı

Karaman'da park halinde otomobil bir anda yandı. Çevredekilerin fark etmesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Karaman'da Park Halindeki Araç Yandı

Karaman'da Hamidiye Mahallesi Orta Anadolu Küçük Sanayi Sitesi içerisinde park halindeki 42 KR 459 plakalı otomobilde çıktı. Edinilen bilgiye göre, park halindeki otomobilden dumanlar çıktığını gören vatandaşlar yangına yangın söndürme tüpüyle müdahale ederek durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibi vatandaşlar tarafından söndürülen otomobilde inceleme yaptı. Elektrik kablosunun şase yapması sonucu çıktığı tahmin edilen yangında, otomobilde maddi hasar oluştu.

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Kaynak: İHA

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