Karaman'da Motosikletle Üç Tekerlekli Bisiklet Çarpıştı: 3 Kişi Yaralandı

Karaman'da bir motosikletle üç tekerlekli elektrikli bisiklet çarpıştı. Olayda 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Son Güncelleme:
Karaman'da Motosikletle Üç Tekerlekli Bisiklet Çarpıştı: 3 Kişi Yaralandı

Karaman'da Koçakdede Mahallesi Zeytin Dalı Bulvarı üzerindeki kavşakta bir kaza meydana geldi. Ş.G.'nin (44) kullandığı plakasız motosiklet ve A.T.D. (43) idaresindeki üç tekerlekli elektrikli bisiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle üç tekerlekli elektrikli bisiklet yan yatarak devrildi. Kazada sürücülerle birlikte üç tekerlekli bisikletteki 7 yaşındaki Y.E.A. isimli çocuk yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan üç tekerlekli elektrikli bisiklet sürücüsü kadına yapılan müdahale sırasında oğlu Y.E.A. annesinin başından ayrılmadı. Kazada yaralananlar ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
İngiliz Bisikletçi Dünya Turu Sırasında Beyşehir’de Durakladı İngiliz Bisikletçi Dünya Turu Sırasında Beyşehir’de Durakladı
Saç Ekimi Şartları ve Uygunluk Kriterleri Nelerdir? Kimler Saç Ektirebilir? Saç Ekimi Şartları ve Uygunluk Kriterleri Nelerdir? Kimler Saç Ektirebilir?
Dev Havalimanı Kapandı! 145 Bin Yolcu Kapandı Dev Havalimanı Kapandı! 145 Bin Yolcu Kapandı
Adıyaman’da Canına Kıymak İsteyen Kişi Yakınlarının Müdahalesiyle Kurtarıldı Adıyaman’da Canına Kıymak İsteyen Kişi Yakınlarının Müdahalesiyle Kurtarıldı
ÇOK OKUNANLAR
CHP, Boykot Listesine Giren Markalara Seslendi: 'Noldu ya foton gitti?' CHP'den 'Boykot' Paylaşımları
İmamoğlu'nun Tutuklanması Anketlere Nasıl Yansıdı? İşte Merakla Beklenen CHP-AKP Oy Oranlarında Son Durum... Seçim Anketlerinde 'İmamoğlu' Fırtınası
İslam Memiş Altında Kıyametin Kopacağı Tarihi Açıkladı: Gram Altında Deprem Etkisi Yaratacak Gelişme İslam Memiş Altında Kıyametin Kopacağı Tarihi Açıkladı: Gram Altında Deprem Etkisi Yaratacak Gelişme
AK Parti'den 'İmamoğlu' Kulisleri! İşte Konuşulan 3 Ayrı Görüş... 'KİME YARADI BU İŞ?' İşte Konuşulan 3 Ayrı Görüş... 'KİME YARADI BU İŞ?'
Özgür Özel Çağrı Yapmıştı: Boykot Seferberliği Çığ Gibi Büyüyor Özgür Özel Çağrı Yapmıştı: Boykot Seferberliği Çığ Gibi Büyüyor