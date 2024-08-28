Karadeniz’de Patpat Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Çaylıoğlu köyünde patpat aracının frenlerinin boşalması sonucu devrildi. Meydana gelen patpat kazasında sürücü hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Karadeniz’de Patpat Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, Sezgin Kılıç'ın kullandığı patpat aracının frenleri, köy yolunda rampa inerken aniden boşaldı. Tarım aracı hızla yokuş aşağı inerken kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada aracın altında kalan sürücü Sezgin Kılıç hayatını kaybetti. Aracın kasasında yolculuk yapan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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Kaynak: İHA

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