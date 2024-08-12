Karadeniz’de Batan Teknedeki 3 Kişi Aranıyor

Kastamonu’nun Cide ilçesinde denize açıldıkları teknenin batması neticesinde kaybolan 3 kişinin bulunması için arama çalışmaları devam ediyor.

Olay, dün akşam saatlerinde Cide ilçesi Gideros Koyu’nun 2 mil açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 metrelik “Maviş” isimli tekne ile denize açılan Ahmet Kaan Karayılan, Emrah Yasin Büyükoral, Ayşenur Gürcan, Öztürk Kürelioğlu, Hülya Mütevelli ve Esmanur Gürcan, Gideros Koyu’nda bir süre durduktan sonra tekrar açıldı. Koyun yaklaşık 2 mil açığında su almaya başlayan tekne battı. Teknede bulunan Ahmet Kaan Karayılan, Emrah Yasin Büyükoral, Ayşenur Gürcan, denizden gelen sesleri duyan bir balıkçı tarafından kurtarıldı. Denizden çıkartılan Ahmet Kaan Karayılan, Emrah Yasin Büyükoral, Ayşenur Gürcan, Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı. Teknede bulunan Öztürk Kürelioğlu, Hülya Mütevelli ve Esmanur Gürcan ise kayboldu. Ekipler denizde 3 kişinin bulunması için çalışma başlattı.

Dün gece saatlerine kadar kayıp 3 kişinin bulunması için balıkçıların desteği ile arama çalışması yapıldı. Gece sonlandırılan arama çalışmaları sabahın erken saatlerinden itibaren, AFAD, UMKE, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve jandarma ekiplerinin katılımıyla yeniden başlatıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait botlarla alanda tarama çalışması yürütülüyor. Arama çalışmalarında Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 3 dalış timi (DEGAK) görevlendirildi. Ekipler denizde kaybolan 3 vatandaşın bulunması için arama çalışmalarını Kapısuyu ve Cide Limanı arasındaki sahada yoğunlaştırıldı.

Kaynak: İHA