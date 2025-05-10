Karabük’te Yenişehir Açık Hava Sineması Yeniden Hayat Buluyor

Karabük’te geçmişin izlerini taşıyan Yenişehir Açık Hava Sineması, nostalji ve modern dokunuşlarla yeniden hayat buluyor. 10 milyon TL’lik yatırımla tamamen yenilenecek alan, kültürel yaşama taze bir soluk getirecek.

Karabük’te Yenişehir Açık Hava Sineması Yeniden Hayat Buluyor

Karabük Belediyesi, kentin hafızasında önemli bir yere sahip olan Yenişehir Açık Hava Sineması’nı yeniden hayata kazandırmak için önemli bir adım attı. Uzun yıllar boyunca Karabük halkının kültürel ve sosyal buluşma noktalarından biri olan bu alan için gerçekleştirilen restorasyon ihalesi tamamlandı.

İHALE BEDELİ 10 MİLYON TL'Yİ AŞTI

Yapılan ihalede projenin yenileme çalışmaları, toplamda 10 milyon 666 bin TL bedelle sonuçlandı. Tarihi dokusu korunarak modern bir yapıya kavuşturulması planlanan alan, 1912 metrekarelik kapsamlı bir düzenlemeyle baştan sona yenilenecek.

Proje kapsamında, sinemanın açık hava konseptine uygun oturma düzeni oluşturulacak, estetik peyzaj çalışmalarıyla birlikte alan nostaljik bir atmosfere bürünecek. Aynı zamanda, günümüz standartlarına uygun konfor detayları da projeye entegre edilecek. Ayrıca sinema alanında yer alan 30 metrekarelik büfe de modern hale getirilerek, ziyaretçilere hizmet verecek şekilde yeniden düzenlenecek.

Kaynak: İHA

Etiketler
Karabük
Karşıyaka’da Döner Bıçaklı Trafik Kavgası: Sürücü Tutuklandı Karşıyaka’da Döner Bıçaklı Trafik Kavgası: Sürücü Tutuklandı
Ehliyet Yenileme İçin Son Tarih Ne Zaman? Ehliyet Yenilemede Gerekli Belgeler Neler Ehliyet Yenileme İçin Son Tarih Ne Zaman? Ehliyet Yenilemede Gerekli Belgeler Neler
Nazilli’de Şüpheli Ölüm: Güngör Bidav Evinin Bahçesinde Ölü Bulundu Nazilli’de Şüpheli Ölüm: Güngör Bidav Evinin Bahçesinde Ölü Bulundu
Zeka Seviyesini Yükselten Basit Tüyo! Uzmanı Açıkladı Zeka Seviyesini Yükselten Basit Tüyo! Uzmanı Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş 'Çok Sert Vuracak' Diyerek Alarm Verdi: Altında Riskli Günler Başlıyor İslam Memiş 'Çok Sert Vuracak' Diyerek Alarm Verdi: Altında Riskli Günler Başlıyor
İstanbul'da Ev Fiyatlarının En Pahalı Olduğu Mahalleler Belli Oldu: Metrekare Fiyatı Dudak Uçuklattı İstanbul'da Ev Fiyatlarının En Pahalı Olduğu Mahalleler Belli Oldu: Metrekare Fiyatı Dudak Uçuklattı
Kurban Bayramı İkramiyelerine Zam Geldi! Bayramdan Önce Hesaplara Yatacak Yeni Tutar Belli Oldu Kurban Bayramı İkramiyelerine Zam Geldi! Bayramdan Önce Hesaplara Yatacak Yeni Tutar Belli Oldu
Türkiye’de Gizlice Yetiştiriliyor: 6 Yılda Hazır Hale Geliyor, Kilosu 95 Bin TL'ye Satılıyor Türkiye’de Gizlice Yetiştiriliyor: 6 Yılda Hazır Hale Geliyor, Kilosu 95 Bin TL'ye Satılıyor
Harabe Tavuk Kümesini Eve Çevirdi, Şimdi Paraya Para Demiyor Harabe Tavuk Kümesini Eve Çevirdi, Şimdi Paraya Para Demiyor