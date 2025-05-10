Karabük’te Yenişehir Açık Hava Sineması Yeniden Hayat Buluyor

Karabük Belediyesi, kentin hafızasında önemli bir yere sahip olan Yenişehir Açık Hava Sineması’nı yeniden hayata kazandırmak için önemli bir adım attı. Uzun yıllar boyunca Karabük halkının kültürel ve sosyal buluşma noktalarından biri olan bu alan için gerçekleştirilen restorasyon ihalesi tamamlandı.

İHALE BEDELİ 10 MİLYON TL'Yİ AŞTI

Yapılan ihalede projenin yenileme çalışmaları, toplamda 10 milyon 666 bin TL bedelle sonuçlandı. Tarihi dokusu korunarak modern bir yapıya kavuşturulması planlanan alan, 1912 metrekarelik kapsamlı bir düzenlemeyle baştan sona yenilenecek.

Proje kapsamında, sinemanın açık hava konseptine uygun oturma düzeni oluşturulacak, estetik peyzaj çalışmalarıyla birlikte alan nostaljik bir atmosfere bürünecek. Aynı zamanda, günümüz standartlarına uygun konfor detayları da projeye entegre edilecek. Ayrıca sinema alanında yer alan 30 metrekarelik büfe de modern hale getirilerek, ziyaretçilere hizmet verecek şekilde yeniden düzenlenecek.

Kaynak: İHA