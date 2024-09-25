Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu! Mahkemeye Çıkarılan Zanlı Serbest Bırakıldı

Karabük'te şüpheli bir şahsın adresine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kök skunk, 4 gram kenevir tohumu ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı. Zanlı, çıkarıldığı hakimlik tarafından serbest bırakıldı

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Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu! Mahkemeye Çıkarılan Zanlı Serbest Bırakıldı

Karabük'te jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il merkezinde yapılan operasyonda, 1 şahsın ikamet adresinde yapılan aramada 5 kök skunk bitkisi, 4 gram kenevir tohumu ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şahıs ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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