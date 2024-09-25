Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu! Mahkemeye Çıkarılan Zanlı Serbest Bırakıldı

Karabük'te jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il merkezinde yapılan operasyonda, 1 şahsın ikamet adresinde yapılan aramada 5 kök skunk bitkisi, 4 gram kenevir tohumu ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şahıs ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.