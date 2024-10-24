Karabük'te Servis Aracı Şarampole Yuvarlandı

Karabük’te yoldan çıkan minibüs önce ağaca çarp sonra şarampole yuvarlandı

Son Güncelleme:
Karabük'te Servis Aracı Şarampole Yuvarlandı

Kaza, Kapullu Mahallesi 920 Nolu Sokak’ta meydana geldi. Z.T. idaresindeki 78 SS 645 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptıktan sonra şarampole devrildi. Yan duran minibüste yaralanan sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Trafik polisleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Karabük'te Servis Aracı Şarampole Yuvarlandı - Resim : 1

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Hakkari'de Evin Mutfağında Düdüklü Tencere Patladı Hakkari'de Evin Mutfağında Düdüklü Tencere Patladı
PTT 184 Yaşında PTT 184 Yaşında
Eskileri Asırlar Önce Bu Yöntemi Bulmuş: Pencerenin Kenarına Tuz Koyunca Bakın Ne Oluyor Eskileri Asırlar Önce Bu Yöntemi Bulmuş: Pencerenin Kenarına Tuz Koyunca Bakın Ne Oluyor
Otomobildeki Çizikleri Tek Seferde Silen Yöntem: Arabalar Anında Eski Haline Dönecek Otomobildeki Çizikleri Tek Seferde Silen Yöntem: Arabalar Anında Eski Haline Dönecek