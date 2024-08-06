Karabük'te Kaçak Sigara Operasyonu: 2 Kişi Gözaltına Alındı

Karabük'te jandarma ekipleri tarafından kaçak sigara üretimi ve ticareti yapanlara yönelik operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı.

Karabük'te Kaçak Sigara Operasyonu: 2 Kişi Gözaltına Alındı

Karabük'te jandarma ekiplerince kaçak sigara üretimi ve ticareti yapan adrese düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kaçakçılığa yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda merkezde kaçak sigara üretimi ve ticareti yaptığı belirlenen 2 şahsın iş yerine operasyon düzenlendi.

ş yerlerinde yapılan aramada sanayi tipi sigara sarma makinesi, 65 adet elektronik sigara, 43 paket tütün ile doldurulmuş sigara, 330 adet içi tütün ile doldurulmuş sigara, 56 adet elektronik sigara likiti, 28 adet elektronik sigara süngeri, bin 700 adet boş sigara kutusu, 800 adet boş sigara ambalaj poşeti, 2 bin 900 adet sigara filtresi, 7 bin adet boş makaron, 14 kutu 200 gram kaçak nargile tütünü, 1 adet hassas terazi, 3 kilo 282 gram bandrolsüz kıyılmış tütün ve 10 kilo 795 gram bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edilirken çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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