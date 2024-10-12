Kaplıcaya Giren Baba Oğul Felaketi Yaşadı

Bitlis'in Güroymak ilçesine baba ve oğlu gittikleri kaplıcada sıcak su havuzuna girdi. Bir anda gözden kaybolan baba oğlu yaşamını yitirdi.

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Edinilen bilgiye göre olay, Budaklı köyündeki kaplıcada meydana geldi.

BABA KURTARILAMADI

Muş merkez Kırköy köyünde ikamet eden 42 yaşındaki Cuma Bayri (42) ve oğlu İ.B. (14), sıcak su havuzunda yüzdükleri esnada bir anda gözden kayboldular. Cuma Bayri, yakınları tarafından ilk anda sudan çıkarılarak Güroymak Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Cuma Bayri kurtarılamadı.

Kaplıcaya Giren Baba Oğul Felaketi Yaşadı - Resim : 1

OĞLUNUN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İhbar üzerine bölgeye, jandarma, 112 Acil Servis, Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen AFAD ve UMKE yaptıkları çalışmada suyun altından İ.B.'nin cansız bedenine ulaşıldı.

Kaplıcaya Giren Baba Oğul Felaketi Yaşadı - Resim : 2

İ.B.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Güroymak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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