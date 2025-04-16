Kanlı Biten Apartman Mantolama Kavgasında Son Durum!

Aydın'ın Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahallesi 2351 Sokak'ta saat 11.00 sıralarında sokak üzerindeki bir apartmanın mantolama işini yapan A.D., iddiaya göre mantolama işini kendisinin almak istediğini söyleyen H.Ç. ile tartışmaya başladı. Çıkan kavgada A.D., H.Ç.'nin silahından çıkan kurşunların hedefi oldu.

Bacağına isabet eden kurşunlarla A.D. yaralanarak yere yığılırken, H.Ç. ise otomobiliyle kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri A.D.'yi ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırdı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri H.Ç. ile olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen G.Ç.'yi kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA