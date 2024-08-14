Kandıra’da Denize Girmek Yasaklandı

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle iki gün boyunca denize girmek yasaklandı.

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Kandıra’da Denize Girmek Yasaklandı

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava ve deniz şartları sebebiyle bugün ve yarın tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.

Hava ve deniz şartlarının tehlikeli hale gelmesi üzerine tüm plajlarda denize girmek yasaklandı. Kandıra Kaymakamlığı tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, bugün ve yarın için alınan tedbirler kapsamında vatandaşların denize girmesinin tehlikeli ve yasak olduğu belirtildi.

Kaynak: İHA

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