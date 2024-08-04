Kamyonet Alevlere Teslim Oldu, Çiftçi Traktörü ile Müdahale Etti

Bursa'da bir kamyonet alev aldı. O sırada yoldan geçen çiftçi, traktörünün arkasındaki tanker ile yangına ilk müdahaleyi yaptı.

Kamyonet Alevlere Teslim Oldu, Çiftçi Traktörü ile Müdahale Etti

Bursa'nın İznik ilçesinde bugün öğle saatlerinde, Yeni Çevreyolu Elbeyli yolu üzerinde bir kamyonet alevlere teslim oldu. Yangın sonucu kamyonet tamamen yandı.

O sırada yoldan geçen bir çiftçi, traktörünün arkasındaki tanker ile yangına ilk müdahaleyi yaptı. Çiftçinin hızlı hareketi ve itfaiye ekiplerinin etkili müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Olayın ardından yapılan incelemelerde, kamyonet şoförü Bahadır Aşkan ve ailesinin herhangi bir zarar görmediği bildirildi.

İtfaiye ekipleri, yangının sebebini araştırmak üzere çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: İHA

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