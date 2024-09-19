Kalp Krizi, Tamir için Çıktığı Çatıda Yakaladı

Sivas'ta tamir için çatıya çıkan adam, kalp krizi geçirerek yere yığıldı. Dakikalarca kalp masajı yapılan adam hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre olay Sularbaşı Mahallesi 12-4 sokaktaki bir apartmanın çatısında meydana geldi. Tamir için çatıya çıkan 54 yaşındaki N.Y., kalp krizi geçirerek bir anda yere yığıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çatıya çıkan sağlık ekipleri dakikalarca kalp masajı yaptı. İtfaiye merdiveninin uzatılmasıyla N.Y., aşağı indirildi. N.Y. aşağı indirildiği sırada itfaiye ekibince kalp masajı bir süre devam etti.

Ambulansa konulan N.Y., hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan N.Y'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan bazı vatandaşların olayı cep telefonuyla kayda alması ve izlemesi dikkat çekti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA