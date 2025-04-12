Kalınlık 15 Santime Ulaştı, Kar Mesaisi Başladı
Bayburt’ta etkili olan kar yağışıyla kent merkezi ve yüksek kesimler beyazlar altında kaldı. Kar kalınlığının 15 santime kadar ulaştığı kentte ekipler temizlik için kolları sıvadı.
Kentte etkili olan yoğun kar yağışı günlük hayatı olumsuz yönde etkiledi.
Yoğun kar nedeniyle kar kalınlığı yer yer 15 santimetreye ulaşırken, belediye ekipleri başlattıkları yol temizleme çalışmasına devam ediyor. Sabah erken saatlerde kepenklerini açan esnaf da dükkanlarının önündeki kar yığınlarını temizleyerek güne başladı.
Kaynak: İHA