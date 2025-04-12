Kalınlık 15 Santime Ulaştı, Kar Mesaisi Başladı

Bayburt’ta etkili olan kar yağışıyla kent merkezi ve yüksek kesimler beyazlar altında kaldı. Kar kalınlığının 15 santime kadar ulaştığı kentte ekipler temizlik için kolları sıvadı.

Kalınlık 15 Santime Ulaştı, Kar Mesaisi Başladı

Kentte etkili olan yoğun kar yağışı günlük hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Yoğun kar nedeniyle kar kalınlığı yer yer 15 santimetreye ulaşırken, belediye ekipleri başlattıkları yol temizleme çalışmasına devam ediyor. Sabah erken saatlerde kepenklerini açan esnaf da dükkanlarının önündeki kar yığınlarını temizleyerek güne başladı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Bayburt Kar Yağışı
Fenomen Gelin Adayı Songül Yıllar Sonra Ortaya Çıktı: Değişimi Görenleri Şaşırttı Fenomen Gelin Adayı Songül Yıllar Sonra Ortaya Çıktı: Değişimi Görenleri Şaşırttı
Muğla'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü Muğla'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü
Google Keşfet’te Dev Adım: Masaüstüne Taşınıyor Google Keşfet’te Dev Adım: Masaüstüne Taşınıyor
Kayseri'de Tarihi Eser Operasyonu Kayseri'de Tarihi Eser Operasyonu
ÇOK OKUNANLAR
Sadece 1 Ay Yetişiyor, Fiyatı Cep Yakıyor: Kilosu 250 TL'ye Satılıyor, Pazarda Gören Poşet Poşet Alıyor Sadece 1 Ay Yetişiyor, Fiyatı Cep Yakıyor: Kilosu 250 TL'ye Satılıyor, Pazarda Gören Alıyor
Cüzdanında Bozuk Parası Olan Köşeyi Döndü: Tam 107 Bin TL'ye Satılıyor, Bulan Zengin Oluyor Cüzdanında Bozuk Parası Olan Köşeyi Döndü: Tam 107 Bin TL'ye Satılıyor, Bulan Zengin Oluyor
O Ses Türkiye Yayından Kaldırıldı mı, Neden Yok? O Ses Türkiye Yeni Bölüm Ne Zaman? O Ses Türkiye Yayından Kaldırıldı mı, Neden Yok? O Ses Türkiye Yeni Bölüm Ne Zaman?
Doğduğunuz Ay Kilonuzu Etkiliyor: Bu Aylarda Doğanlar Daha Zayıf Oluyor! Bilim İnsanları Şaşkın Doğduğunuz Ay Kilonuzu Etkiliyor: Bu Aylarda Doğanlar Daha Zayıf Oluyor! Bilim İnsanları Şaşkın
Altın mı, Dolar mı, Euro mu, Borsa mı? Parasını Yatıran Zengin Oldu! İşte Haftanın En Çok Kazandıran Yatırım Aracı Altın mı, Dolar mı, Euro mu, Borsa mı? İşte Haftanın En Çok Kazandıran Yatırım Aracı