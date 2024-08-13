Kaldırımda Uyuyakaldı, Ekipler Seferber Oldu

Samsun'da yol kenarındaki kaldırımın üzerinde uyuyakalan adam ekipleri harekete geçirdi. Polisin uyandırdığı adam, tansiyonunun düştüğünü ve dinlenmek için kaldırıma yattığını söyledi.

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Kaldırımda Uyuyakaldı, Ekipler Seferber Oldu

Samsun'un İlkadım ilçesi Cumhuriyet Caddesi ile Orhaniye Sokak kesişimi üzerinde yol kenarındaki kaldırımda yatan adam çevre sakinlerinin dikkatini çekti. Vatandaşlar, yaşlı adamın hareketsiz bir şekilde yatmasından endişelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

POLİS UYANDIRDI

Kaldırımda yatan adamın yanına ilk önce olay yerine yakın olan trafik polisi ulaştı. Kaldırımda yatan adamı kaldıran polis, şahsa durumunu sordu. Tansiyonunun düştüğünü ifade eden yaşlı adam, dinlenmek üzere kaldırıma yattığını söyledi. Şahıs daha sonra olay yerine gelen resmi polis ekipleri tarafından Anıtpark civarına götürüldü.

Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesi ile birlikte bitkin halde adama ilk müdahale ambulansta yapıldı. Ayakta durmakta zorlanan ve sendeleyen adam ilk müdahalenin ardından Gazi Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kaynak: İHA

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