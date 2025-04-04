Kahverengi Kokarca Böceğine Karşı Bir Kent Alarma Geçti

Kırklareli'nde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kahverengi kokarca böceğine karşı alarma geçti. Kent genelindeki meyve ağaçlarının korunması amacıyla tuzaklar hazırlandı.

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Kahverengi Kokarca Böceğine Karşı Bir Kent Alarma Geçti

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri meyve bahçelerinde kahverengi kokarca böceğine karşı harekete geçerek çeşitli önlemler aldı.

Müdürlüğe bağlı ekipler, hazırladıkları tuzakları bölgedeki ağaçlara yerleştirirken, konu hakkında üreticilere de bilgi verildi.

Kaynak: İHA

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