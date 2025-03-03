Kahramanmaraş’taki Operasyonda 99 Şüpheliden 58'i Tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 24 Şubat - 3 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda, haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 71 kişi, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 16 kişi ve hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen 12 kişi yakalandı. Gözaltına alınan toplam 99 şüpheliden 58’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda 9 gram esrar, 70,89 gram metamfetamin, 160,7 gram bonzai, 19,49 gram bonzai hammaddesi, 55,81 gram eroin, 599 adet sentetik ecza ve 600 kutu makaron ele geçirildi. Ayrıca, 6 ruhsatsız tabanca ile 9 ruhsatsız av tüfeğine el konuldu. Öte yandan, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde yüksek sesle müzik dinleyen 107, abartılı egzoz kullanan 93 ve ehliyetsiz araç kullanan 463 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Kaynak: İHA