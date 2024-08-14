Kahramanmaraş'ta Teröristlerin Depoları İmha Edildi

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı depo ve yaşam malzemeleri bulundu.

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Kahramanmaraş'ta Teröristlerin Depoları İmha Edildi

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde terör örgütüne ait depoda ele geçirilen bazı yaşam malzemeleri imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ekinözü ilçesi kırsalında gerçekleştirilen arama tarama faaliyetinde terör örgütü mensupları tarafından geçmiş yıllarda kullanıldığı değerlendirilen çeşitli ebatta 2 depo buldu.

Ekipler, depolarda yaptıkları aramada bıçak, kıyafet, gazlı bez, dikiş makarası ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirdi.

Malzemelerden bir bölümünü imha eden jandarma, delil niteliğindeki bazı malzemeleri muhafaza altına aldı.

Kaynak: AA

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