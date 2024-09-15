Kahramanmaraş’ta Serinlemek İçin Gölete Girdi: Boğularak Can Verdi

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Suçatı mevkiindeki gölette iddiaya göre, serinlemek için gölete giren Ahmet Akrağ'ın (29) bir müddet sonra suda gözden kaybolduğunu gören yakınları, durumu 122 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki dalgıçlar, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göletten çıkarılan Akrağ'ın cansız bedeni, otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Kaynak: İHA