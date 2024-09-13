Kahramanmaraş'ta Orman Yangını

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin, yangına müdahalesi devam ediyor.

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Kahramanmaraş'ta Orman Yangını

Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Dulkadiroğlu ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde ormanlık arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA

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