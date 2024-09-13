Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Dulkadiroğlu ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde ormanlık arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta Orman Yangını! — Gerçek Gündem (@gercekgundem) September 13, 2024

Kaynak: İHA