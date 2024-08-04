Kahramanmaraş'ta Nurhak Kültür Şenlikleri, "depremin yaralarının sarılması" temasıyla düzenlendi

6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından 19 ay geçti. Depremin etkilediği ilçelerden biri olan Nurhak’ta yaralar sarılmaya çalışılıyor.

Deprem nedeniyle ara verilen Nurhak Kültür Şenlikleri’nin 16’ıncısı, 3-4 Ağustos günlerinde düzenlendi. Depremde yıkılan Nurhak Belediyesi’nin yanındaki Cumhuriyet Meydanı’nda dün akşam yapılan konserde birçok sanatçı yer aldı. Bölgeden yoğun bir katılımın yaşandığı festivale, yerel seçimlerde AK Parti’den CHP’ye geçen Ekinözü, Pazarcık, Elbistan Belediye başkanlarının yanı sıra CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç da katıldı.

'NURHAK YENİDEN AYAĞA KALKACAK'

Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan, depremin ardından Nurhak’ta yaşamın normale dönmesi amacıyla geleneksel hale gelen bu festivali devam ettirmek istediklerini belirterek şunları söyledi:

"Halkımızın buraya gelişlerini arttırmak zorundayız. İnanıyoruz ki Nurhak yeniden ayağa kalkacak bunun için de kamu kurumlarının, hükümetin de ciddi desteklerine ihtiyacımız var. Hükümetimizden beklentimiz, şu anda yıkılmış belediyemizin önündeyiz ve umut ediyorum ki belediyenin yapımıyla ilgili ciddi katkılar sunacaklardır."

Bozan, kadınlara istihdam sağlamak amacıyla yapımına başlanan, depremin ardından inşaatını durdurmak zorunda kaldıkları tekstil atölyesine ilişkin yardım beklediklerini de vurguladı. Bozan, "Buraya doğal gazın gelmesi gerekiyor. Doğal gazla birlikte ikinci depremin merkez üslerinden birisi Nurhak hayata kaldığı yerden devam edecek" dedi.

Kaynak: ANKA