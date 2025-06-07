Kahramanmaraş’ta Hafif Ticari Araç Bariyere Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Hasancıklı Mahallesi’nde, 7 Haziran 2025’te meydana gelen trafik kazasında, M.A. idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ancak, sürücü M.A., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralının tedavisi devam ederken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA