Kafa Kafaya Çarpıştılar: Otomobiller Hurdaya Döndü!

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada 4'ü ağır olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Kaza sonrası otomobiller hurdaya döndü.

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Kafa Kafaya Çarpıştılar: Otomobiller Hurdaya Döndü!

Sakarya'nın Akyazı ilçesi Vakıf Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada, A.A. idaresindeki otomobil ile S.Ş. idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Araçların adeta hurdaya döndüğü kazada 4'ü ağır olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. SAKTİM ekiplerinin de destek verdiği kazada yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında çeşitli hastanelere sevk edildi.

Kafa Kafaya Çarpıştılar: Otomobiller Hurdaya Döndü! - Resim : 1

Hususa ilişkin inceleme başlatılırken kaza sebebiyle yaklaşık 2 saat kapalı kalan trafik araçların yoldan kaldırılması ve temizlik işlemleri sonrasında normal seyrine döndü. Ayrıca, kazaya karışan otomobillerin birinde bulunan 4 kişinin Hendek Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olduğu ve vardiyaya gittikleri öğrenildi.

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Kaynak: İHA

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